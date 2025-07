Il Monza passa a un fondo americano, finisce l’era Berlusconi nel calcio. L’annuncio ufficiale: il prezzo e che cosa farà Galliani

Il passaggio di proprietà avverrà in due fasi. Ceduto subito l'80%, tra un anno il restante 20

L’Ac Monza è passato sotto proprietà americana con l’addio di Fininvest confermato da una nota ufficiale che ha ceduto al fondo americano Beckett Layne Ventures, guidato da Brandon Berger. Una mossa che segna la fine di un’era per la società che sotto la gestione Berlusconi aveva conquistato per la prima volta la Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, all’Ad uscente Adriano Galiani verrà offerto un ruolo apicale istituzionale. L’ipotesi è che gli venga affidata la presidenza.

Le tappe della vendita del Monza e il prezzo

L’operazione non avviene in un’unica soluzione, ma è strutturata in due fasi. Entro l’estate arriverà il primo trasferimento dell’80% delle quote, mentre Fininvest manterrà temporaneamente il restante 20% che verrà ceduto entro giugno 2026. Nel frattempo, la holding della famiglia Berlusconi conserverà una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, proporzionale alla quota residua. Secondo le ricostruzioni, l’enterprise value del club è stato fissato a 45 milioni di euro, comprensivi di 15 di debiti che la nuova proprietà si accolla.

Cos’è il fondo Beckett Layne Ventures

Beckett Layne Ventures si presenta come un partner finanziario e consulente strategico specializzato in sport, media e intrattenimento. Il team, insieme ai propri advisor, «vanta una solida esperienza nello sport professionistico, con un focus particolare sul calcio europeo», come sottolineato da Fininvest. Tra i nomi di spicco c’è Mauro Baldissoni, figura che i tifosi della Roma conoscono bene per i suoi anni da dirigente giallorosso.