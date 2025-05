Pippo Inzaghi riporta il Pisa in Serie A dopo 34 anni. Retrocesso (dopo l’ennesima batosta) il Monza

I toscani promossi insieme al Sassuolo. E in A resterà solo una tra Empoli, Venezia e Lecce

Il Pisa di Filippo Inzaghi torna in Serie A dopo 34 anni: la promozione matematica è arrivata oggi, a due giornate dal termine del campionato, nonostante la sconfitta patita in trasferta a Bari dai nerazzurri. Per Superpippo, che da allenatore ha avuto esperienze più travagliate rispetto a quelle del fratello Simone, si tratta della seconda promozione in A conseguita in carriera, dopo quella col Benevento alla fine della stagione 2019/20. Già promosso nella massima serie è pure la capolista Sassuolo, che tornerà dunque in A dopo appena una stagione di purgatorio. A scivolare di nuovo in Serie B è invece il Monza, che ha collezionato appena 15 punti: oggi la certezza matematica dopo l’ennesima brutta sconfitta, lo 0-4 subito dall’Atalanta. A tre giornate dalla fine del campionato, Empoli, Venezia e Lecce continuano invece a battagliare per restare in A: per due di queste sarà retrocessione, per una salvezza.