Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano con la procura della Figc: una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu

Per i nerazzurri una multa da 70mila euro, per i rossoneri 30mila. Sanzionati anche i responsabili tifoseria nominati dai due club

Inter e Milan hanno deciso di patteggiare con la procura della Figc nell’ambito del ramo sportivo dell’inchiesta «Doppia curva», avviata dai pm di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui tra i nerazzurri ci sarebbero due squalifiche in arrivo: una per il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’altra per l’allenatore Simone Inzaghi. Entrambi salteranno la prossima partita dell’Inter, in programma sabato 3 maggio a San Siro contro l’Hellas Verona. Alla squalifica di una giornata si sommerà anche una multa, non solo per i due diretti interessati ma anche per i club, colpevoli di «responsabilità oggettiva».

Una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu

Inzaghi e Calhanoglu, scrive ancora il Corriere, sono colpevoli di aver violato l’articolo 25 comma 10 del Codice, che prevede il divieto di avere rapporti con «esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società». In altre parole, l’allenatore e il centrocampista dell’Inter avrebbero intrattenuto rapporti con gli ultrà della Curva Nord, nonostante fosse vietato.

Tutte le multe per Inter e Milan

Per quanto riguarda le sanzioni, l’Inter dovrà sborsare 70mila euro, il Milan 30mila. Tra i nerazzurri si sommano poi altri 30mila euro di multa per Calhanoglu, 15mila euro per Inzaghi, 14.500 euro per il vice presidente Javier Zanetti, 14.500 euro e 30 giorni di inibizioni per Claudio Sala (responsabile sicurezza) e Massimiliano Silva (Supporter Liaison Officer, ossia il responsabile della tifoseria nominato dal club). Trenta giorni di inibizione e 13mila euro di multa per Fabio Pansa, supporter liaison officer rossonero.

Foto copertina: EPA/Christian Bruna | Simone Inzaghi insieme ad Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu in una foto del 2023