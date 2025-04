L’Inter cade in casa contro la Roma, ora il Napoli può ribaltare il campionato. Ecco le 4 giornate che decideranno lo scudetto

A San Siro decide un gol di Soulé. Stasera i partenopei possono volare a +3. E il calendario di fine stagione sorride agli uomini di Conte

Dopo la dura sconfitta in semifinale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, l’Inter cede ancora sul terreno di San Siro, questa volta in campionato. La sconfitta interna con la Roma (0-1, decisivo il gol di Soulé al 22′) fa tremare però se possibile ancora di più l’ambiente nerazzurro, perché rischia di pregiudicare la strada verso uno scudetto che sino a poche settimane fa pareva a portata di mano. Tutto è ancora aperto, ma stasera il Napoli può riprendersi la testa del campionato. I partenopei ospitano stasera al Maradona il Torino, ostacolo non certo insormontabile per gli uomini di Antonio Conte, che a differenza dell’Inter non hanno altre «distrazioni» oltre al campionato e arrivano da tre successi su quattro partite giocate nell’ultimo mese (unico pareggio contro l’insidioso Bologna). Al momento le due squadre sono appaiate in testa alla Serie A a quota 71 punti: se dovesse imporsi stasera contro il Toro, il Napoli salirebbe a quota 74, tre punti sopra l’Inter. Con un pareggio andrebbe invece in testa di un solo punto.

La volata scudetto sino al 25 maggio

Decisive per la volata scudetto saranno dunque, in ogni caso, le ultime quattro partite di campionato, che termina il prossimo 25 maggio. E un’occhiata all’agenda di fine stagione consolida le preoccupazioni dei tifosi nerazzurri: l’unica delle due contendenti a dover affrontare ancora un big match, o quanto di più simile, è l’Inter, che alla penultima giornata – potenzialmente già decisiva – dovrà vedersela con la Lazio. Sfida da brividi per i meno giovani tra i tifosi dell’Inter, che ancora ricordano lo scudetto perduto proprio in una sfortunata sfida contro la Lazio, il 5 maggio 2002 (indelebili le lacrime in panchina dell’allora Fenomeno Ronaldo). Le altre sfide in programma, sulla carta, vedono Inter e Napoli ampiamente favorite. Anche se le sorprese, in Serie A e nel calcio, sono sempre dietro l’angolo. Resta il fatto che da stasera in poi, se i partenopei vinceranno tutte le prossime gare, o tutte tranne una pareggiata, lo scudetto sarà loro.

Il calendario completo delle ultime quattro giornate

Ecco il calendario completo delle ultime quattro giornate che attendono le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi.

Giornata 35 – 3 maggio: Lecce-Napoli (ore 18); Inter-Verona (ore 20.45)

Giornata 36 – 11 maggio: Napoli-Genoa; Torino-Inter (ore 15)

Giornata 37 – 18 maggio: Parma-Napoli; Inter-Lazio (ore 15)

Giornata 38 – 25 maggio: Napoli-Cagliari; Como-Inter (ore 15)

Foto di copertina: La delusione di Gianluca Mancini dopo il gol-vittoria della Roma a San Siro – Milano, 27 aprile 2025 (ANSA / ROBERTO BREGANI)