Champions, all’Inter basta il pari contro il Bayern: in semifinale c’è il Barça. Ancelotti fuori, l’Arsenal castiga il Real Madrid

L'Inter in semifinale contro il Barcellona. L'Arsenal troverà il Psg. Fuori i campioni in carica del Real Madrid. Niente impresa per Ancelotti e Mbappé

Basta il pareggio all’Inter di Simone Inzaghi per superare i quarti di Champions. I nerazzurri chiudono 2-2 il ritorno contro il Bayern Monaco, dopo che all’andata gli interisti si erano imposti per 2-1. Le reti tutte nella ripresa: al 7′ il vantaggio tedesco con Kane, al 13′ Lautaro Martinez firma il primo pareggio. Poi al 16′ il francese Pavard allunga per l’Inter, fino al 31′, quando Dier trova il pareggio.

Quando gioca l’Inter in semifinale contro il Barcellona

In semifinale l’Inter troverà il Barcellona. L’andata si giocherà il 30 aprile in Catalogna. Il ritorno a San Siro è previsto per martedì 6 maggio.

La stangata per Carlo Ancelotti

L’Arsenal ha eliminato il Real Madrid campione uscente e si è qualificato per le semifinali di Champions League, dove affronterà il Paris Saint Germain. Dopo la vittoria per 3-0 all’andata a Londra, gli inglesi si sono imposti 2-1 nel ritorno al Bernabeu. I gol: nel secondo tempo 20′ Saka, 22′ Vinicius, 48′ Martinelli.