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Jannik Sinner oggi in campo al Foro Italico, l’esordio agli Internazionali di Roma con Ofner: quando gioca e dove vederlo in chiaro in Tv

09 Maggio 2026 - 07:30 Giovanni Ruggiero
Jannik Sinner
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Prima sfida del numero 1 al mondo sarà con l'austriaco, incontrato finora una sola volta. La novità di quest'anno del torneo italiano con un montepremi mai così alto
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Jannik Sinner sbarca agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con i gradi del numero uno mondiale e una serie aperta che non ha precedenti. L’altoatesino ha messo in bacheca cinque Masters 1000 vinti di fila, dopo Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, con l’ultimo strappato ad Alexander Zverev in finale, dopo aver superato Carlos Alcaraz nel Principato. A Roma manca soltanto questa tessera al mosaico dei Mille. SInner punta dritto al titolo di casa, dopo che l’anno scorso si era fermato in finale da Alcaraz al rientro dai tre mesi di stop per la vicenda Clostebol. All’esordio troverà l’austriaco Sebastian Ofner, che si è guadagnato la sfida con il primo della classifica battendo l’americano Alex Michelsen 6-3 6-3. Tra i due c’è un solo precedente, lontano nel tempo: la finale del Challenger di Ortisei 2019, vinta da Sinner per 6-2 6-4.

Un montepremi da record: oltre otto milioni e mezzo per il tabellone maschile

L’edizione 2026 del torneo romano allinea i conti a quella di Madrid e mette sul piatto un montepremi complessivo che supera gli 8,2 milioni di euro soltanto per il tabellone maschile, cifra mai vista al Foro Italico. Stando ai dati riportati da QuiFinanza, il vincitore del singolare incassa 1.007.615 euro, mentre al finalista andranno 535.585 euro. Così i premi turno per turno: 21.285 euro al primo turno, 31.585 al secondo, 54.110 al terzo, 92.470 agli ottavi, 169.375 ai quarti e 297.550 in semifinale.

Sinner-Ofner, quando si gioca e dove vederlo in tv e streaming

Forte del bye da prima testa di serie, l’azzurro entra in gara direttamente al secondo turno: appuntamento sabato 9 maggio, non prima delle ore 19, sul Centrale del Foro Italico, come primo match del programma serale. La diretta televisiva è affidata ai canali Sky Sport, con copertura in chiaro su Tv8, che da quest’anno trasmette un incontro al giorno sul digitale terrestre. Per lo streaming le opzioni sono SkyGo, NOW, Tennis Tv e la piattaforma web di Tv8.

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