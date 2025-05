Riccardo Claris ucciso in una rissa tra tifosi a Bergamo, la lite tra interisti e atalantini: arrestato un 19enne

Lo scontro in una strada vicina allo stadio, nella notte tra il 3 a 4 maggio. Almeno 10 persone coinvolte: la lite con bastoni e catene tra tifosi

È stato arrestato un 19enne a Bergamo, accusato della morte questa notte il 26enne Riccardo Claris, ucciso con una coltellata. Secondo una prima ricostruzione, due gruppi di tifosi, uno dell’Atalanta, di cui faceva parte la vittima, e uno dell’Inter di cui faceva parte il diciannovenne hanno avuto una discussione animata in un bar in Borgo Santa Caterina. Ed è poi proseguita Il 26enne è stato ucciso vicino all’ingresso della casa del 19enne. A poca distanza dal corpo e, sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato.

La coltellata fatale

La lite è iniziata fuori dal bar di Borgo Santa Caterina, per poi andare avanti poco più avanti. Nella rissa sarebbero stati usati anche bastoni e catene, come riporta il Corriere della Sera. Lo scontro è andato avanti fino all’ingresso della casa del 19enne. Stando alle prime informazioni, il ragazzo è andato a casa per poi tornare count coltello, che voleva usare per difendere il fratello, a sua volta coinvolto nella rissa.

