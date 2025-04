Femminicidio Ilaria Sula, trovata una dashcam sull’auto di Mark Samson: potrebbe aver ripreso il trasporto del cadavere 

Domani - martedì 29 aprile - la madre del 23enne, Nors Man Lapaz, verrà ascoltata di nuovo dal pm. Frode processuale o depistaggio sono le ipotesi di reato che potrebbero configurarsi e aggravare la posizione della donna

Erano presenti una dash cam e una microsim all’interno dell’auto di Mark Antony Samson, il giovane reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula. La telecamera da cruscotto, acquisita dagli inquirenti, sarà analizzata alla ricerca di immagini utili che potrebbero ritrarre il trasporto del cadavere della studentessa originaria di Terni, uccisa a coltellate da Samson il 26 marzo nel suo appartamento di via Homs, nel quartiere africano, a Roma. Nel corso dell’autopsia, inoltre, sono state trovate tracce di caffè nello stomaco della 22enne e questo potrebbe fissare proprio alla mattina del 26 marzo, così come raccontato da Samson, l’orario dell’accoltellamento.

Le verifiche del telefono della vittima

Nel frattempo, sono iniziate le verifiche del telefono della vittima, ritrovato nei giorni scorsi sempre all’interno dell’abitazione del 23enne. Dal cellulare, il giovane aveva mandato alcuni messaggi a Maria Sofia Lombardo, la migliore amica di Sula, dopo la morte della ragazza. Per individuare il dispositivo sono risultate determinanti le informazioni fornite dal ragazzo, assistito nella sua confessione dagli avvocati Fabrizio Gallo e Alessandro Pillitu. Nei giorni scorsi, Samson ha infatti ammesso di non aver gettato il device di Sula, come aveva invece sostenuto in un primo momento. E ha fornito agli inquirenti gli elementi per poterlo trovare. Il telefono non era dunque finito in un tombino ma si trovava nell’appartamento di via Homs, teatro della drammatica aggressione. Lo smartphone, che il ragazzo afferma di avere consegnato alla madre, che è indagata per concorso in occultamento di cadavere, è stato individuato dagli agenti della squadra mobile nella stanza da letto dei genitori di Samson.

Nuovo interrogatorio per la madre di Samson



Anche per questo motivo, Nors Man Lapaz – la madre del 23enne – sarà ascoltata nuovamente domani – martedì 29 aprile – dal pubblico ministero. Gli inquirenti non escludono che la donna possa aver ricoperto un ruolo ancora più grave rispetto all’occultamento di cadavere in concorso. Stando a quanto riportato da Fanpage, sarebbero due le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti: frode processuale e depistaggio, circostanze che potrebbero aggravare ulteriormente la posizione della madre. Il 7 aprile scorso, Nosr Manlapaz ha ammesso di fronte ai giudici di aver aiutato il figlio a cancellare le tracce del femminicidio dal loro appartamento.

Foto copertina: ANSA / MASSIMO PERCORSSI | Mark Antony Samson, all’interno di una macchina della Polizia, all’uscita dalla Questura di Roma, 02 aprile 2025