Trovato il telefono di Ilaria Sula: era a casa di Mark Samson. I messaggi all’amica per farla credere ancora viva: cosa rischia ora

Il ragazzo aveva scritto a un'amica della sua ex fidanzata, nel tentativo di allontanare i sospetti su di lui. I messaggi scritti dopo aver ucciso e fatto sparire la 22enne

È stato ritrovato il cellulare di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni uccisa il 26 marzo scorso dal suo ex, Mark Samson. Il telefono si trovava nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, dove è avvenuto il delitto. Da quel telefono, Samson aveva mandato alcuni messaggi a Maria Sofia Lombardo, la migliore amica di Ilaria Sula, dopo la morte della ragazza e dopo che si era disfatto del cadavere.

Come è stato ritrovato il telefono di Ilaria Sula

Per individuare il telefono sono risultate determinanti le informazioni fornite dal ragazzo, assistito nella sua confessione dagli avvocati Fabrizio Gallo e Alessandro Pillitu. Gli uomini della Squadra Mobile hanno recuperato e posto sotto sequestro il telefono e i pm di piazzale Clodio, che contestano a Samson oltre l’omicidio anche l’occultamento di cadavere, hanno già disposto la copia forense per l’analisi dello smartphone. Dagli esami tecnici potrebbero emergere altre ipotesi di reato a carico del ragazzo.

I messaggi dal telefono di Ilaria Sula dopo la sua morte

Dall’analisi del telefono di Maria Sofia Lombardo era emerso che Samson aveva tentato di allontanare ogni possibile attenzione da sé, dopo che la sua ex fidanzata era scomparsa e cercata dai famigliari. Samson avrebbe provato a far credere all’amica della sua ex fidanzata che Ilaria Sula aveva conosciuto un misterioso ragazzo. «Sto per fare una cazzata – aveva scritto Samson dal telefono della 22enne – ma vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada. Poi ti racconto. Ci siamo visti stamattina all’uscita della Sapienza e mi ha chiesto se mi andava di uscire oggi, così a caso».

Quei messaggi risalirebbero al 26 marzo, dopo quindi che Ilaria Sula era stata uccisa e gettata in un dirupo a Capranica Prenestina. Lombardo aveva anche provato a consigliare all’amica di stare attenta. Finché non ha scoperto che qualcuno stava usando il suo telefono: «Rispondi a questa videochiamata, ti do quattro minuti», aveva scritto il 28 marzo. E poi aveva capito: «Ti saluto, chiunque tu sia».

La piadina con la migliore amica della vittima

Lombardo e Samson si sono anche visti, dopo l’omicidio di Ilaria Sula. Samson e la ragazza avevano mangiato una piadina insieme. In quell’occasione il ragazzo si era sfogato con la migliore amica della sua ex. Con lei aveva tentato una messinscena, parlando dei suoi problemi nel rapporto con Sula. Lombardo sarebbe stata ignara di tutto. Fino all’arresto di Samson.