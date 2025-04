Femminicidio Ilaria Sula, Samson aveva dei complici? Le verifiche su due amici del 23enne arrestato

Sono in corso verifiche su alcuni giovani vicini a Marc Anthony Samson. I due non sono ancora formalmente indagati

Secondo quanto riporta Ansa sono in corso approfondimenti su due amici di Marc Antony Samson, il 23enne arrestato per aver ucciso Ilaria Sula. Nello specifico, si sta indagando per chiarire se possano aver aiutato il ventitreenne a disfarsi del cadavere della studentessa ritrovato in un bosco a Poli, in provincia di Roma. Domani ci sarà un nuovo sopralluogo nell’abitazione nel quartiere Africano dove Ilaria è stata uccisa a coltellate. E dove la madre del giovane, per sua stessa ammissione, ha provato a cancellare le tracce di sangue, risultando così a sua volta indagata per concorso in occultamento di cadavere. I nomi dei giovani sono citati nell’ordinanza cautelare con cui il gip di Roma, Antonella Minunni, ha confermato il carcere per Samson. Nelle carte si legge che «da accertamenti nelle banche dati in uso alle forze di polizia, sono emersi diversi controlli» del 23enne «in compagnia di altri due soggetti entrambi residenti in un’area compatibile proprio con le aree di copertura delle celle» telefoniche. In particolare, nella notte del 1 aprile 2025, Samson «è stato controllato, in via Accademia degli Agiati», alle ore 3 del mattino, «in compagnia degli stessi due soggetti sopra citati». Al momento i due non sono formalmente indagati.

L’aiuto per infilare il corpo in una valigia e per disfarsene nei boschi intorno a Poli

Samson davanti al gip ha affermato di «avere fatto tutto da solo», ma potrebbe aver avuto un aiuto sia per mettere il corpo di Ilaria in valigia, che per aver portato il corpo fuori dalla Capitale, disfacendosene lontano da occhi indiscreti. Dopo il delitto il 23enne ha incontrato un’amica di Ilaria, con cui ha mangiato una piadina. La freddezza e lucidità del giovane davanti a persone ignare su cosa sia successo è incredibile: con l’amica ha parlato di problemi che aveva con Ilaria (che aveva ucciso poco prima), e nello stesso tempo ha parlato di frivolezze come il compleanno del ragazzo dell’amica o i cornetti comprati per una fantomatica ragazza. Non solo, dopo ha inviato al padre della ragazza, pur sapendo di averla uccisa lui, dei messaggi fintamente provenienti dalla ragazza. Così come ha fatto con le amiche della giovane, spacciandosi ancora per viva, libera e al sicuro.

(Corteo funebre per Ilaria Sula. Dietro alla bara una ragazza alza tra la folla una foto il cui la giovane vittima appare sorridente, Terni, 07 aprile 2025. ANSA/ FRANCESCO PATACCHIOLA)