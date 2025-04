Mark Samson vuole scrivere una lettera di scuse alla famiglia di Ilaria Sula: «Implora sua madre di essere la sua voce»

Ilaria «non era un paio di scarpe, non era un oggetto, non doveva essere buttata via così» hanno detto i famigliari della ragazza uccisa dal suo ex. A loro il 23enne vuole scrivere

Ha intenzione di chiedere scusa Mark Samson, il 23enne che ha confessato di aver ucciso la sua ex fidanzata Ilaria Sula. Innanzitutto alla famiglia della ragazza, che Samson ha accoltellato in camera sua, per poi gettarne il corpo in una valigia. Al suo avvocato Fabrizio Gallo, che lo ha incontrato in carcere, Samson ha spiegato di voler cercare un chiarimento.

«Vuole cercare di spiegare le ragioni insensate del suo gesto – ha spiegato Gallo – e implora sua madre di essere la sua voce per esprimere il suo rammarico e chiedere scusa ai genitori di Ilaria, perché lui in questo momento non può farlo». Anche la madre di Samson è indaga in concorso per occultamento di cadavere. Avrebbe aiutato il figlio a pulire il sangue in casa e disfarsi del cadavere della ragazza. L’avvocato Gallo ha descritto il 23enne in cella «molto provato e scosso». Detenuto a Regina Coeli a Roma, Samnson è accusato di omicidio volontario aggravato e l’occultamento di cadavere.