«Papà ha ucciso mamma, venite ad aiutarmi», la telefonata della bimba di 10 anni al 118: così è stato arrestato il padre

Il corpo della donna trovato senza vita nella casa in cui viveva con la figlia e il marito. L'uomo è stato trovato in evidente stato di alterazione

«Papà ha appena ucciso la mamma», ha detto la bambina di appena 10 anni all’operatore del 118, incredulo quando ha scoperto l’età dell’altra persona al telefono. Ieri sera, 3 maggio, la piccola ha chiamato piangendo il servizio di emergenza e ha raccontato la tragedia a cui aveva appena assistito: «Venite, aiutatemi». Come racconta il Giorno, la bambina con la voce singhiozzante ha spiegato quel che è successo in casa sua a Settala, alle porte di Milano. Man mano che la telefonata andava avanti, l’operatore del 118 è riuscito anche a farsi dare l’indirizzo in cui era avvenuto il delitto.

La bambina ritrovata ancora col padre

I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese sono arrivati davanti alla casa indicata dalla bambina. È stato lì che hanno trovato la piccola mentre usciva dal palazzo. Dietro di lei c’era il padre, 50enne originario del Marocco, che la seguiva da vicino. I militari hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione.

La mamma uccisa a coltellate

Entrati al terzo piano del palazzo, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della madre. La donna di 43 anni aveva diverse ferite da taglio. Il marito è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato e si trova ora nel carcere di San Vittore. La bambina intanto è stata affidata a un parente.