Siena, uccisa da colpo di fucile: non fu incidente ma femminicidio

La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. Lo sparo da parte del compagno non partì in modo accidentale

Non è stato uno sparo accidentale quello partito dal colpo di fucile da parte di Luis Fernando Porras Baloy, colombiano di 27 anni, che ha ucciso la convivente, 32enne, Ana Yuleisy Manyoma Casanova. Per l’uomo è stata emessa la custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato. I fatti risalgono al 10 agosto 2024, dove la donna fu colpita nella loro casa a Siena. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia. L’omicidio è aggravato dall’essere stato commesso durante il reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva.

Il colpo partito mentre i due erano in camera da letto

Il 27enne, dal giorno dell’omicidio, risultò indagato anche per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero. Ha sostenuto davanti agli inquirenti la tesi del colpo partito accidentalmente. Una versione che non ha mai convinto la polizia. Yuleisi Ana, conosciuta da tutti come “Giulia”, lavorava come cuoca in un ristorante nel centro città. Viveva col compagno e la figlia in via del Villino, vicino al centro storico di Siena. Quando è partito il colpo da un fucile calibro 16 caricato i due si trovavano in camera da letto. In casa c’era anche la bambina, in un’altra stanza con altre tre persone. Una volta arrivati i soccorsi i tentativi di rianimare la 32enne sono stati inutili.