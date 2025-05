Accoltella la moglie davanti ai bambini e poi scappa. I piccoli urlano «aiuto» per strada: l’arresto dopo lo schianto in auto

La donna, colpita al collo e al torace, è ricoverata in condizioni gravi all'ospedale Maggiore di Parma

Una donna è stata accoltellata nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, a San Secondo Parmense. A dare l’allarme sarebbero stati i figli piccoli, che sono scappati fuori di casa e hanno urlato chiedendo aiuto. Una vicina di casa li ha sentiti e ha chiamato i soccorsi. Il marito della vittima è scappato dopo l’aggressione e, secondo quanto riporta Adnkronos, si è schiantato con la propria auto nel tentativo di fuggire e sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente all’altezza di un distributore di carburante. L’uomo è stato fermato dai carabinieri subito dopo lo schianto.

Come sta la vittima

La donna è cosciente ma in condizioni gravi a cause delle emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. L’elisoccorso si è alzato in volo per raggiungere il luogo dell’aggressione. La donna è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma.

