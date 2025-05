Ucciso a 20 anni in una lite, un altro rischia la vita. Le coltellate all’alba fuori dalla discoteca: arrestati due ragazzi nel Trevigiano

Lo scontro all'alba fuori dalla discoteca Baita a Lago di Castelfranco Veneto. Fermati due ventenni. La rissa e i coltelli dopo la serata nel locale

Un ragazzo di 20 anni è morto, mentre un altro di 22 è ricoverato in gravi condizioni, dopo una rissa fuori da una discoteca nel Trevigiano. La vittima è stato ucciso da alcune coltellate, che hanno ferito anche l’altro ragazzo. Due ventenni sono stati fermati dai carabinieri e portati in caserma. Non è ancora stato chiarito il loro ruolo nella vicenda.

La lite è scoppiata alle 4 di questa mattina fuori dalla discoteca Baita a Lago di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Secondo una prima ricostruzione, prima degli accoltellamenti i ragazzi si trovavano tutti dentro al locale. Non è escluso quindi che i primi screzi siano iniziati nella discoteca.

I soccorsi sono stati attivati dal personale della discoteca che ha chiamato il pronto soccorso dell’ospedale. Sul posto sono quindi arrivati un’ambulanza e i carabinieri, ma al loro arrivo non è stata trovata nessuna delle persone coinvolte. I giovani feriti, infatti, si erano recati nell’ospedale castellano con mezzi propri. Il più grave è stato subito portato in sala operatoria ma è morto poco dopo. L’altro è stato anch’esso trasferito in sala operatoria e poi portato in rianimazione in prognosi riservata. Un terzo giovane ha invece riportato una ferita alla gamba e sta facendo la consulenza ortopedica al nosocomio di Montebelluna. Un quarto ragazzo ha una ferita lieve che è stata suturata e dimesso.