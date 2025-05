Inter, si complica la situazione per Lautaro: a forte rischio per semifinale di Champions

Il capitano nerazzurro, finito ko dopo 43′ nella semifinale di andata di Champions League, potrebbe assentarsi per qualche settimana

L’Inter perde, per ora, Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, finito ko dopo 43′ nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona giocata mercoledì, ha svolto questa mattina gli esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra. «Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno», spiega la società sportiva in una nota. L’argentino non ci sarà per la gara di domani contro l’Hellas Verona ma è anche a forte rischio la sua presenza nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona di martedì prossimo a San Siro.

Senza Lautaro Martinez (e senza Inzaghi e Calhanoglu)

L’Inter tornerà in campo domani sera contro il Verona in un San Siro sold out ma lo farà senza il suo allenatore Simone Inzaghi, senza Hakan Calhanoglu e soprattutto senza il suo capitano. Se per i primi due si tratta della squalifica per una giornata in seguito al patteggiamento dopo l’indagine della Procura Figc sui rapporti con gli ultras, per il terzo l’assenza rischia di prolungarsi.