Le Farfalle hanno una nuova allenatrice: scelta Mariela Pashalieva per il dopo Maccarani. Chi è la dt bulgara: le medaglie e l’eredità dopo gli scandali

Bulgara classe 1970 e oro europeo nel 1988, Mariela Pashalieva ha partecipato nello staff della nazionale del suo paese a due appuntamenti a cinque cerchi. prenderà le redini delle azzurre della ritmica a partire dal 5 maggio

Per le Farfalle della ginnastica ritmica, il 5 maggio inizierà ufficialmente il «dopo Maccarani». Sarà la ex campionessa bulgara Mariela Pashalieva a prendere le redini della nazionale azzurra e a succedere alla storica direttrice tecnica Emanuela Maccarani, a cui la federazione ha stracciato il contratto dopo il rinvio a giudizio coatto nel caso di maltrattamenti contro le atlete. A comunicarlo è la Federazione ginnastica d’Italia: «Abbiamo individuato la nuova head coach della squadra nazionale di Ritmica». Tra meno di una settimana sarà il presidente ad interim di Federginnastica a presentare alle Farfalle la nuova allenatrice nella loro Accademia di Desio, in Lombardia.

Chi è Mariela Pashalieva: le medaglie sulla pedana e la sfida italiana

Nata nel 1970, Mariela Pashalieva è cresciuta sportivamente nella prestigiosa Cska di Sofia. Ha vinto l’oro con la Bulgaria nell’Europeo di Helsinki nel 1988, tra le ultime stelline delle cosiddette «Golden Girls» che vinsero oltre 200 medaglie in 20 anni. È poi stata protagonista, come membro dello staff tecnico della nazionale bulgara, di una medaglia d’oro nel 2021. «Un profilo di grande esperienza internazionale», la definisce la nota di Federginnastica, a cui sarà affidata la programmazione in vista dei campionati europei di inizio giugno, che si terranno in Estonia.