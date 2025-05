De Benedetti punta al calcio ma on line e verticale: è suo l’80,6% di Cronache di spogliatoio

ItaliaOggi svela gli assetti societari dietro una delle pagine più seguite sui social. Da una parte Gedi digital srl (ex Gruppo Espresso) al 13,5%. Dall'altra un fondo lussemburghese che ha oltre l'80 per cento delle azioni

De Benedetti contro Gedi, nel derby editoria a vincere è il primo. Nei giorni scorsi ItaliaOggi ha raccontato come la piattaforma web Cronache di spogliatoio, 66 milioni di interazioni mensili, 10 miliardi di views all’anno, sia nelle mani del fondo di venture capital lussemburghese Planven entrepreneur ventures coinvest II scsp, con l’80,6% delle azioni, e di Gedi digital srl (ex Gruppo Espresso) al 13,5%. I due soci fondatori, Stefano Bagnasco e Giulio Incagli, sono scesi al 2% ciascuno, rimanendo comunque amministratori delegati della società. ItaliaOggi svela chi c’è dietro il fondo lussemburghese: Giovanni Canetta Roeder, uomo di fiducia di Carlo De Benedetti.

Quanto vale Cronache di spogliatoio

I primi a credere in Cronache di Spogliatoio, racconta ItaliaOggi, sono stati gli uomini di Gedi, che nel 2023 hanno rilevato il 10% per 500 mila euro (valorizzando la società con cinque milioni di euro), e poi sono saliti fino al 13,5%. Poi è arrivato il fondo Planven di De Benedetti, adesso con l’80,6% di quote, dando alla società Cronache di spogliatoio una valutazione vicina ai 7,5 milioni di euro. De Benedetti ancora non molla l’editoria. Quando entrò in Domani (forse fare concorrenza a la Repubblica di Elkann) l’Ingegnere ripianò le perdite rimettendoci, finora, una decina di milioni di euro. Adesso punta al sito verticale tra i più seguiti per gli appassionati di calcio.