Sinner sul caso Clostebol: «Avevo pensato di smettere, ora sono motivato. Ma non auguro a nessuno ciò che ho passato» – Il video

Lo ha detto durante un'intervista che la Rai ha mandato in onda subito dopo il telegiornale

Mancano pochi giorni e il numero 1 al mondo Jannik Sinner potrà fare il suo ritorno in campo, agli Internazionali di tennis a Roma, dopo la sospensione concordata con la Wada per il caso Clostebol. «È un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un po’ diversa», ha ammesso il tennista durante un’intervista mandata in onda dalla Rai subito dopo il telegiornale. Sinner si è aperto, raccontando questi tre mesi lontani dal tennis giocato ma anche il periodo precedente alla squalifica e anche lo scoramento quando, dice «ho pensato di mollare tutto». E poi ancora: «In campo non mi sentivo come un giocatore dovrebbe sentirsi – dice – Noi ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una partita bella. Questo divertimento, giorno dopo giorno, per me è andato via perché ho pensato ad altre cose». Ma al rientro «ormai non manca tanto, ci vediamo a Roma – afferma ancora il n.1 del tennis mondiale -. Speriamo di essere abbastanza preparato ma sono molto contento di fare il mio ritorno proprio a Roma, non c’è posto più bello».

Le aspettative per un suo trionfo sono alte. E poi, in prospettiva c’è il Roland Garros. «Per arrivare a quel punto di dire che sono a quel livello ci sono ancora tante partite», taglia corto. Nell’intervista Sinner ricorda, inoltre, i suoi momenti più belli: «Quando ho saputo che ero diventato il numero 1 al mondo, perché non era solo il risultato ma il frutto di un anno di lavoro. Un altro momento pazzesco è quando entri sul centrale a Roma o a Torino, non sembra di essere in un campo da tennis. Sembra di essere in uno stadio di calcio». Poi c’è stato il caso Clostebol: «In quel momento non ho proprio capito cosa sia successo. Non sapevo nulla e mi hanno dovuto spiegare. Poi ho accettato, perché più che accettare non potevo fare. Ho fatto fatica ad accettare questi tre mesi, perché nella mia testa non avevo fatto nulla. Come mi sono sentito io in campo non era come si deve sentire un giocatore. Noi ci alleniamo per divertirci in campo. La fortuna è che ho avuto delle persone intorno a me che mi hanno aiutato molto. Ho costruito una mia bolla dove non entrava nessun altro. E questo ci ha aiutato».

I presunti favoritismi e la residenza a Monaco

Sui presunti favoritismi, Sinner taglia corto: «Non ho neanche voglia di rispondere. Ognuno è libero di dire quello che vuole, può giudicare e va bene. Per me l’importante è che so cosa è successo». E risponde anche alle critiche sulla residenza a Monaco. «Onestamente sto molto bene qui. Mi sento a casa. Se non fossi qua, non saprei dove andare: campi in terra e cemento, palestre incredibili, il clima è ottimo e poi ci sono tanti giocatori con cui puoi allenarti». Infine la rivelazione: «Mai pensato di mollare? Sì… Era un momento non felicissimo e a fine anno ho detto: “è passato quest’anno vediamo come va”. In Australia non mi sentivo a mio agio neanche nella sala dove mangiano gli atleti. Alcuni giocatori mi guardavano in modo diverso. E non mi piaceva. Io ero sempre uno che scherza. Non mi sentivo a mio agio. Una ragione per la quale non ho giocato a Rotterdam era quella. Sì, c’era il riposo, la condizione fisica ma mi serviva un po’ di tempo diverso con gli amici, mettere prima le persone alle quali voglio bene». Anche la sua vita privata fa notizia. Secondo il gossip la sua nuova fidanzata è la modella russa Lara Leito. I fotografi già sperano che venga a Roma per seguirlo.