Il mistero della baby pensione da 223 euro di Adriano Galliani: «Non ne so nulla, nemmeno dove me la pagano»

Adriano Galliani è il primo milionario ottantenne a intascare una pensione sociale da 223 euro. Dall’età di 32 anni. Ma lui oggi smentisce tutto in un’intervista al Fatto Quotidiano: « una fandonia! Questa storia della pensione sociale mi perseguita, io non so neppure dove sia, dove diavolo me la mandino, se me la mandano. Ho una pensione da dirigente d’azienda, questo sì», spiega ad Antonello Caporale. Il quale gli ricorda che magari il piccolo assegno confluisce nel grande assegno e lui nemmeno se ne accorge. E qui Galliani corregge il tiro: «No e no e no! Una legge del governo Andreotti mi permise lo stralcio giovanile. Ma non ne ho bisogno, mi creda! Ho la fortuna di una vita agiata».

Democristiano

Galliani dice anche di essere democristiano ma devoto al suo maestro Silvio Berlusconi. A cui ha venduto Elettronica industriale, la sua azienda che gestiva le antenne: «Visibilità in tutta la penisola e tre canali quanto la Rai per essere in grado di competere ad armi pari. Questo mi chiese». Poi le tre moglie e una serie cospicua di amicizie femminili, con preferenza per le donne dalla pelle color ebano: «Mi crede? Se passeggio e inciampo in una mulatta non riesco a toglierle gli occhi di dosso. Mi succede anche adesso (la mia attuale compagna è brasiliana, la precedente marocchina)». E ancora: «Quando lavoravo in Fininvest più di una volta mi si faceva capire che, insomma. se avessi insistito…».