Elezioni suppletive a Monza, affluenza sotto il 20%. Galliani è in netto vantaggio su Cappato

È iniziato alle 15 lo spoglio delle schede che riveleranno il nome di chi, dopo la morte di Silvio Berlusconi, prenderà il posto in Senato che spetta al collegio uninominale Lombardia 06. La sfida vede otto candidati, tra cui l’outsider Cateno De Luca, già sindaco di Taormina. Emerge già dalle prime fasi dello scrutinio, tuttavia, che la contesa del seggio riguarda le due grandi coalizioni di centrodestra e centrosinistra. La prima ha schierato l’uomo che a lungo è stato il braccio di Berlusconi negli affari sportivi di famiglia, Adriano Galliani, la seconda ha deciso di supportare il radicale Marco Cappato. Il primo dato a consolidarsi è quello relativo all’affluenza, molto bassa: non ha superato il 20%, ovvero meno di una persona su cinque avente diritto di voto si è recata alle urne. Precisamente, la partecipazione media tra i 55 Comuni di Monza e Brianza si è fermata al 19,23%. Rispetto al 25 settembre 2022, giorno delle politiche, la contrazione è di circa 52 punti percentuali: allora per lo stesso seggio del Senato l’affluenza fu del 71,05%.

Quando 171 sezioni su 739 sono state scrutinate, intorno alle 16.30, pare rafforzarsi il divario tra Galliani e Cappato. L’uomo scelto dal centrodestra per queste suppletive è avanti con 13.379 voti, il 51,73% delle preferenze totali. Il candidato del centrosinistra è staccato: 9.888 schede per Cappato, ovvero il 38,23% dei consensi. Mentre la piattaforma ufficiale del ministero dell’Interno Eligendo è ancora ferma a 171 sezioni, YouTrend sui social dà per certa la vittoria di Galliani. Il quale, tuttavia, raggiungendo al telefono il suo comitato elettorale, ha predicato «cauto ottimismo». Il deputato azzurro Fabrizio Sala, anche lui presente a Monza in queste ore, è nascosto di meno l’entusiasmo: «Sta andando bene. In poche sezioni vince Cappato, in molte vince Galliani. Stiamo ancora raccogliendo, quindi siamo ancora prudenti. Però sta andando bene».

