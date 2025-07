Ronnie Coleman ricoverato d’urgenza, il re del bodybuilding e i danni dopo le 13 operazioni: la scoperta dell’infezione nel sangue

Lo scorso maggio il bodybuilder ha compiuto 61 anni. La famiglia chiede il rispetto della sua privacy, ma non smette di aggiornare i fan: «Continua a mostrare grande forza»

La leggenda del bodybuilding Ronnie Coleman è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’otto volte Mister Olympia sta lottando contro un’infezione al flusso sanguigno che ha reso necessario il ricovero da domenica 29 giugno. A comunicarlo è stata la famiglia attraverso i social, spiegando che il 61enne campione statunitense «attualmente sta ricevendo diverse cure mediche specialistiche e continua a mostrare un’incredibile forza e resilienza».

Chi è Ronnie Coleman

Ronnie Coleman ha dominato la scena del bodybuilding per anni, vincendo otto titoli consecutivi di Mister Olympia, record eguagliato solo da Lee Haney. Nato il 13 maggio 1964, Coleman ha sempre puntato alla perfezione assoluta nella sua carriera, ma questo obiettivo ha avuto un prezzo altissimo dal punto di vista fisico. Da tempo non gode di buona salute ed è costretto a muoversi con le stampelle o addirittura in sedia a rotelle.

Cosa è successo al suo corpo: 13 operazioni e danni permanenti

Il fisico di Coleman ha pagato un tributo pesantissimo agli anni di allenamenti estremi. Ha sofferto di ernie del disco multiple e danni cronici alla colonna vertebrale, diagnosticati per la prima volta nel 2007. Nel corso degli anni si è sottoposto a ben 13 interventi chirurgici: fusioni spinali, protesi d’anca bilaterali e sostituzioni di viti e placche danneggiate. Il punto di svolta più drammatico è arrivato nel 2016, quando dopo un’operazione durata quasi 12 ore ha riportato danni ai nervi spinali con conseguente perdita di forza e mobilità.

Come sta ora: famiglia chiede privacy ma aggiorna i fan

La famiglia ha scelto di mantenere un profilo discreto sulla situazione medica attuale: «Al momento, non condivideremo altri dettagli. Chiediamo la vostra comprensione e il vostro supporto». Tuttavia, hanno assicurato che «ci impegneremo, quando necessario, a tenervi informati». Il messaggio si conclude con parole cariche di affetto: «Ronnie ha sempre ispirato il mondo con la sua tenacia e il suo cuore. Sente l’amore che gli mandate». Una testimonianza che conferma come, nonostante le difficoltà fisiche, Coleman continui a essere un punto di riferimento per migliaia di appassionati in tutto il mondo.