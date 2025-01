Che spettacolo Sofia Goggia: torna a vincere a Cortina in discesa, show in Coppa del Mondo. Terza Brignone – Il video

Trionfo e inchino per Sofia Goggia, che ha vinto la discesa di Coppa del mondo di Cortina d’Ampezzo, la terza delle otto in calendario in questa stagione. Per l’azzurra, 32 anni, è il successo numero 26 in carriera, il quarto su questa pista delle Olimpiadi del 2026. Alle sue spalle un po’ a sorpresa la norvegese Kajsa Lie, mentre sul podio al terzo posto c’è l’altra azzurra Federica Brignone, che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella di discesa con 189 proprio davanti a Goggia (180).

Solo quarta la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della coppa, che resta comunque la rivale più quotata delle italiane. L’attesissima americana Lindsey Vonn, dopo una gara molto pulita che l’avrebbe collocata tra le prime dieci, ha avuto invece una esitazione proprio nel passaggio in vista del traguardo dove era caduta in prova giovedì. Ha chiuso così – a 40 anni – in 1’35″63. Con meteo e condizioni di neve perfetti, per l’Italia in buona classifica c’é pure la trentina Laura Pirovano 11/a, mentre poco più più indietro sono arrivate Marta Bassino e Nicol Delago, con Elena Curtoni che si é fermata per salto di porta dopo una spigolata. Domani sulla Olimpia delle Tofane va in scena il superG e si annuncia un’altra grande giornata azzurra.