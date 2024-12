Sci, il ritorno di Goggia dopo il grave infortunio è irresistibile: seconda nella discesa libera di Coppa del mondo di Beaver Creek

La frattura della tibia e del malleolo tibiale a Ponte di Legno, dieci mesi di stop e, al rientro, subito un podio per la 32enne bergamasca

Sono passati 313 giorni dal dramma di Ponte di Legno. Era il 5 febbraio, Sofia Goggia si fratturò la tibia e il malleolo tibiale dell’arto inferiore destro. Dieci mesi più tardi, dopo una sessione estiva di allenamento «prudente», la campionessa bergamasca è tornata a gareggiare. Ed è subito podio. Nella discesa libera di Coppa del mondo di Beaver Creek, Stati Uniti, la sciatrice 32enne ha terminato la prova con il tempo di 1’32″54, a 16 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice in 1’32″38. Un debutto straordinario dopo l’ennesimo infortunio della sua carriera. Goggia, al termine della gara, non si è comunque lasciata travolgere dall’entusiasmo: «È un ottimo risultato per il quale avrei firmato alla vigilia, però avere lasciato giù quei 16 centesimi nell’ultima parte che mi sono costati la vittoria mi stanno lì, saranno il fuoco per il supergigante di domenica – 15 dicembre -. Una buona gara, non eccelsa, secondo me sono riuscita a sciare più discretamente sui miei piedi nella parte alta. È come se avessi sciato per tutta la gara all’80% del mio potenziale».