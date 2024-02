Sofia Goggia, grave infortunio in allenamento: si teme frattura di tibia e perone

Brutto infortunio per Sofia Goggia durante l’allenamento a Temù, in provincia di Brescia. L’azzurra si sarebbe fratturata tibia e perone dopo una caduta, come riporta La Gazzetta dello Sport. Goggia era sulle piste del Bresciano dallo scorso dicembre. Aveva passato in quella zona il periodo natalizio e si stava preparando alle prossime gare in Coppa del Mondo. Il grave infortunio di oggi 5 febbraio metterebbe fine alla stagione in corso, con la bergamasca in testa alla classifica della discesa libera in Cdm. «Al momentp è presto per una diagnosi precisa – spiegano fonti della Federsci – Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici». Classe 1992, Sofia Goggia è una delle sciatrici italiane più vincenti di sempre. Nel suo palmarès ci sono una medaglia d’oro alle olimpiadi di Pyeongchang del 2018, una d’argento a quelle di Pechino 2022, quattro Coppe del Mondo di discesa libera e due medaglie mondiali.

Foto di copertina: ANSA/Luciano Solero | Sofia Goggia durante il Super G di Cortina d’Ampezzo (28 gennaio 2024)

Leggi anche: