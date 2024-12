Sci, il ritorno incredibile di Sofia Goggia: è prima nel SuperG di Beaver Creek. Ieri aveva ottenuto il secondo posto nella discesa libera

Dopo dieci mesi di stop per infortunio, l'azzurra festeggia la vittoria negli Stati Uniti

Torna a vincere e, per festeggiare, si concede anche qualche passo di samba. Sofia Goggia sta stupendo tutti con il suo ritorno in Coppa del Mondo, dopo 10 mesi di stop per infortunio. A Beaver Creek, negli Stati Uniti, la sciatrice azzurra è prima nel SuperG, distanziando di quasi mezzo secondo la svizzera Lara Gut-Behrami. Ieri, 14 dicembre, un altro risultato incredibile per Goggia, arrivata seconda nella discesa libera. Sono passati 314 giorni dal dramma di Ponte di Legno, quando la 32enne bergamasca si fratturò la tibia e il malleolo tibiale dell’arto inferiore destro. Era il 5 febbraio. L’ultima vittoria di Goggia in SuperG, invece, risaliva all’8 dicembre 2023, a St Moritz.