Liverpool, Diogo Jota muore con il fratello in un incidente stradale in Spagna

La loro auto è stata avvolta dalle fiamme

Il calciatore portoghese del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora nel nord-Est della Spagna. Come riportato da Marca, l’attaccante era in macchina con il fratello quando la loro auto è stata avvolta dalle fiamme. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A52: il veicolo su cui viaggiava Diogo Jota con il fratello, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, innescando un incendio. Secondo i testimoni le fiamme si sono estese anche alla vegetazione circostante.