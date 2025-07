La svolta di Kyrgios su Sinner e Alcaraz, dopo i veleni per il doping si ricrede: «Vi spiego perché Jannik avrà più successo»

L'australiano è sempre stato durissimo contro l'azzurro numero uno al mondo per il caso doping. Ma quando gli viene chiesto chi avrà una migliore carriera tra i due fenomeni del tennis mondiale, spiazza tutti

Nick Kyrgios sembra aver cambiato registro con Jannik Sinner. Dopo mesi di attacchi velenosi contro l’azzurro per il caso doping e i presunti favoritismi che hanno portato a una squalifica di tre mesi, l’australiano ora si sbilancia con una previsione che vede Sinner piazzarsi nel lungo periodo davanti al rivale Carlos Alcaraz. In un ideale duello tra i due giovanissimi campioni, secondo Kyrgios l’altoatesino ha tutte le carte in regola per battere l’altro, penalizzato più che altro dal suo stile di vita.

La previsione di Kyrgios sul futuro di Sinner e Alcaraz

Durante un talk con Patrick Mouratoglou, l’ex coach di Serena Williams, Kyrgios ha risposto senza esitazioni alla domanda su chi avrà un futuro più brillante: «Ti dico la mia – ha dichiarato – Dico Sinner, perché ad Alcaraz piacciono le ragazze». Non che Sinner sia proprio insensibile al tema, ma Kyrgios è convinto che l’attuale numero uno al mondo abbia la mentalità e lo stile di vita giusto. «Carlos potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppe feste – ha spiegato l’australiano – Questo è il suo unico problema, mentre Sinner sarà più concentrato, credo».

I caratteri e gli stili di vita diversi

Un’analisi che parte dalle differenze caratteriali: lo stesso Alcaraz ha spesso raccontato le sue fughe estive a Ibiza per staccare dalla pressione del tour. Sinner invece alla peggio si rifugia a Sesto Pusteria per stare tranquillo con i suoi familiari e gli amici di sempre. Per Kyrgios, questo approccio più rilassato potrebbe rappresentare un ostacolo alla continuità ai massimi livelli, mentre la maggiore concentrazione di Sinner e uno stile di vita più misurato potrebbero rivelarsi decisivi nel lungo periodo.