Olimpiadi Milano-Cortina, Sinner sarà tra i volontari: «Senza di loro non esiste l’evento»

Il numero 1 del tennis sarà anche brand ambassador. La passione per gli sport invernali non è mai andata via: «A Natale scio con la famiglia e gli amici»

Sarà la sua prima Olimpiade, dopo la rinuncia a Tokyo 2020 e l’addio per la tonsillite prima di Parigi 2024. Ma anche questa volta non parteciperà, perché ai Giochi di Milano-Cortina 2026 Jannik Sinner, il numero 1 del tennis mondiale, farà il volontario. Un impegno che non mette per nulla in secondo piano: «Anche nel tennis senza volontari l’evento non c’è e li ringrazio sempre. Per loro noi siamo idoli e spunti importanti per la loro crescita, ed è giusto far capire che il loro lavoro è importante». Per il campione altoatesino sarà un po’ come tornare bambino quando vinse il trofeo Topolino, come un certo Alberto Tomba.

Il ruolo di Ambassador

Sinner è stato nominato l’Ambassador del programma “Team26” per i volontari delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un ruolo non da poco come riconosce: «Certo nell’evento più grande come le Olimpiadi le cose sono diverse». Il programma è stato presentato oggi, 19 settembre, a Milano e coinvolgerà 20mila volontari che si impegneranno per l’organizzazione della manifestazione. Alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 45mila persone hanno offerto il loro contributo.

Sinner e lo sci

Sinner è stato campione nazionale di sci prima di decidere a 13 anni di lasciare la neve per i campi di tennis. La passione per gli sport invernali però non l’ha mai lasciato: «Uno dei miei giorni più belli è il 25 dicembre, perché con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un bel gruppo per andare a sciare. È un giorno speciale che mi ricarica, lo sci per me è ancora molto importante». E con le Olimpiadi di Milano-Cortina potrà coniugare l’amore per la sua terra allo sport che l’ha accompagnato durante l’infanzia e che gli ha dato le prime soddisfazioni sportive.

Il ruolo dei volontari

C’è chi assisterà gli spettatori, chi aiuterà nella logistica e chi invece accompagnerà gli atleti nei vari spostamenti tra le strutture. Il ruolo dei 20mila volontari sarà diverso prima e durante i giorni in cui si disputeranno le Olimpiadi di Milano-Cortina. La vendita dei biglietti è fissata tra marzo e aprile, dopo il 6 febbraio, a un anno esatto dalla cerimonia inaugurale e in concomitanza con lo svelamento della torcia olimpica, che si svolgerà a metà aprile nel Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka.

Leggi anche: