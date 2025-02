Sinner fermo 3 mesi, Nick Kyrgios scandalizzato per il patto con l’antidoping: «Vuol dire “potete doparvi”»

Il tennista australiano torna a commentare con il suo solito livore il caso clostebol che ha tormentato Sinner per un anno. Secondo Kyrgios ai giovani tennisti arriva un pessimo messaggio

È arrivato nel giro di pochi minuti il commento di Nick Kyrgios sull’accordo tra Jannik Sinner e la Wada per il caso clostebol. L’azzurro ha accettato tre mesi di stop, caricandosi di fatto la responsabilità di quanto commesso dal suo staff. Su X, il tennista australiano, che non perde mai occasione di attaccare Sinner, si è limitato a un messaggio molto sintetico: «Dodgy as», con due emoticon, uno triste e uno sorridente.

Il pessimo esempio per i giovani

Per Kyrgios fa poca differenza che i tre mesi di stop di Sinner siano frutto di un accordo e non di una sentenza. Su Instagram spiega meglio il suo pensiero. Soprattutto perché secondo lui questa vicenda sarebbe un pessimo esempio per i giovani tennisti: «Alla nuova generazione di tennisti: dopo quello che è successo oggi, potete doparvi, basta farlo “senza saperlo”… Fate un test positivo, affrontate tutte le indagini, accettate una comoda sospensione di tre mesi, senza perdere né soldi né titoli, e poi continuate la vostra carriera. Per me è una giornata triste. Ho giocato a questo sport fin da quando avevo 7 anni, affrontando infortuni su infortuni e dando tanto a questo sport. Mi auguro che i giovani che praticano il tennis lo facciano nel modo giusto».