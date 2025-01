Zverev in aereo con Sinner: «Per una volta sono io davanti a Jannik…»

I due protagonisti della finale degli Australian Open si sono ritrovati insieme sul volo di ritorno per l'Europa

Torna finalmente a sorridere Alex Zverev. All’indomani della finale degli Australian Open, vinta dall’amico-rivale Jannik Sinner, il tennista tedesco ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae in aereo proprio insieme al numero uno della classifica Atp. «Almeno stavolta sono davanti a lui», scherza Zverev facendo riferimento al posto assegnatogli in cabina, una fila avanti rispetto a Sinner. Dopo la sconfitta in finale del torneo del Grande Slam, il tennista tedesco non ha nascosto tutta la sua delusione. «Non so se riuscirò mai ad alzare un trofeo come questo», ha detto Zverev tra le lacrime. Il primo a consolarlo è stato proprio Sinner, che lo ha abbracciato poco prima della premiazione e lo ha spronato in vista dei prossimi incontri. «Sei un gran giocatore, prima o poi vincerai un torneo dello Slam», gli ha detto il tennista altoatesino. Che, almeno sul volo di ritorno dall’Australia, si è dovuto accontentare di stare qualche passo indietro rispetto al collega tedesco.