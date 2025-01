Australian Open, Sinner consola Zverev in lacrime: «So cosa si prova» – Il video

L’azzurro, dopo aver chiuso la finale a Melbourne, è andato subito ad abbracciare il collega: «Penso sia stata molto dura per lui»

Jannik Sinner conquista per il secondo anno di fila gli Australian Open e si conferma numero uno al mondo. Un trionfo per il tennista altoatesino, ma una delusione per il suo avversario, il tedesco Alexander Zverev, che per la terza volta è stato sconfitto in una finale di Slam. L’azzurro, dopo aver chiuso la finale a Melbourne, è andato subito ad abbracciare e consolare il collega in lacrime. «So cosa si prova, penso sia stato molto duro per lui, ho provato a incoraggiarlo ma so che non è facile in questi momenti», ha detto Sinner in una delle varie interviste, ma anche dal palco della premiazione gli ha rivolto parole di sostegno, augurandogli di vincere presto tanti titoli. Per Zverev, numero due nel ranking mondiale, «fa schifo non toccare il trofeo», le parole del tennista. «Oggi speravo di essere più competitivo e di avere una possibilità, ma sei il numero uno al mondo e di molto, sei troppo forte», ha affermato ancora Zverev rivolto a Sinner. «Non so se riuscirò mai a vincere questo trofeo ma sono deciso a tornare e a riprovarci», ha aggiunto, visibilmente deluso, dopo aver fatto i complimenti al rivale e al suo staff e aver ringraziato il suo e tutto il pubblico.

In copertina: ANSA / JOEL CARRETT | Sinner consola Zverev agli Australian Open