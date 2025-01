Jannik Sinner batte Shelton e vola in finale agli Australian Open. L’inciampo al primo set, il recupero inarrestabile

L'azzurro dovrà vedersela ora con il tedesco Zverev, contro cui cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno

Jannik Sinner vola in finale degli Australian Open per il secondo anno consecutivo. Il tennista altoatesino, numero uno al mondo nel ranking Atp, ha avuto la meglio sull’americano Ben Shelton in tre set. Il primo, combattutissimo, è finito 7-6. I due successivi sono stati risolti senza troppe difficoltà da Sinner, che li ha vinti entrambi con il punteggio di 6-2. L’italiano, che lo scorso anno ha vinto il torneo australiano, se la dovrà vedere in finale contro il tedesco Alexander Zverev, che oggi ha battuto in semifinale Novak Djokovic, che si è ritirato dopo il primo set.

Sinner: «Felicissimo di tornare in finale»

Al termine dell’incontro contro Shelton, durato poco meno di tre ore, Sinner si è concesso alla tradizionale intervista sul campo. «Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open. Ero entrato un po’ teso, sono contento per come ho gestito le emozioni», ha detto il tennista italiano e numero uno al mondo. «Sono felicissimo – ha aggiunto – di avere un’altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande».

Foto copertina: EPA/Joel Carrett