Australian Open, Sinner si lascia alle spalle i problemi e spazza via de Minaur: è in semifinale

L'azzurro supera il beniamino di casa in tre set: ora dovrà affrontare Shelton

Jannik Sinner supera in tre set Alex De Minaur e conquista l’accesso alle semifinali degli Australian Open 2025. L’azzurro ha liquidato il beniamino di casa 6-3, 6-2, 6-1, dimostrando di aver superato in questa fase i problemi avuti durante la partita precedente contro Rune. In quella occasione, l’altoatesino aveva avuto un malore e si era dovuto fermare per alcuni minuti. Ora incontrerà lo statunitense Ben Shelton, che ha battuto Lorenzo Sonego. Partite come queste possono cambiare anche velocemente se cali di intensità, ha detto Sinner alla fine del suo quarto di finale, «ringrazio il pubblico di casa che è stato molto corretto nei miei confronti, anche se era qui per sostenere giustamente de Minaur». In merito al malore, ha ringraziato anche i suoi preparatori gli hanno permesso di tornare subito in ritmo: «Mi sono allenato bene, evidentemente quando sei giovane riesci a recuperare bene».