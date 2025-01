Australian Open, Sinner batte Rune e va ai quarti di finale – Il video

Ora giocherà con il vincente tra Michelsen e De Minaur

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, primo Slam dell’anno. Agli ottavi l’altoatesino, numero 1 al mondo, ha battuto in quattro set il danese Holger Rune con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-2 in oltre tre ore di gioco.Ai quarti Sinner sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Alex Michelsen e l’australiano Alex De Minaur. Sinner tra il secondo e il terzo set ha avuto difficoltà tanto da chiedere un medical time-out dopo il quinto game del terzo parziale. L’altoatesino ha però gestito le difficoltà. L’altoatesino accede ai quarti Slam per la decima volta in carriera, eguagliando Nicola Pietrangeli come italiano con più quarti nei major.