Australian Open, Djokovic si ritira per un infortunio: Zverev in finale aspetta Sinner o Shelton – Il video

Il campione si è preso anche i fischi del pubblico. L'avversario: portate rispetto

Novak Djokovic si ritira per un infortunio nella semifinale degli Australian Open contro Alex Zverev. Che adesso incontrerà il vincitore della partita tra Jannik Sinner e Ben Shelton nel match decisivo di domenica. Valido per il primo torneo del Grande Slam della stagione. Djokovic ha perso il primo set 7-6 ed è uscito dalla Rod Laver Arena con la coscia sinistra fasciata. Ma già dalla fine del primo e unico set, quando ha cominciato a zoppicare, si era capito che avrebbe abbandonato. Djokovic si è preso anche i fischi del pubblico. «La prima cosa che voglio dire è, per favore ragazzi, non fischiate un giocatore quando esce per infortunio», ha detto Zverev nella sua intervista a bordo campo. «So che tutti hanno pagato i biglietti e vogliono vedere, si spera, una partita di cinque set. Ma Djokovic ha vinto questo torneo con uno strappo addominale, ha vinto questo torneo con un infortunio al tendine del ginocchio. Quindi, per favore, mostrate un po’ di rispetto».