Djokovic le suona forte ad Alcaraz agli Australian Open, il serbo vince in 4 set: in semifinale contro Zverev

Nole cede solo il primo set contro lo spagnolo. Poi sale in cattedra e stravince i successivi tre set

Novak Djokovic, ex numero 1 ed oggi all’ottavo posto del ranking Atp, ha battuto in quattro set Carlos Alcaraz ottenendo l’accesso alla semifinale degli Australian Open per la 12ma volta, Slam che ha vinto già in 10 occasioni. Per tornare ancora in finale a Melbourne, venerdì incontrerà il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo. Contro lo spagnolo (n.3) il serbo ha ceduto il primo set 4-6. Ha vinto quindi i successivi tre 6-4, 6-3, 6-4.

La partita «epica»

A fine gara, Djokovic ha voluto ribadire «la mia ammirazione e il mio rispetto per Carlos. È un ragazzo fantastico, il più giovane numero uno della storia, quattro Slam vinti. Sono certo che lo rivedrò ancora tante volte, anche troppe volte rispetto a quelle che vorrei. È stata una delle partite più epiche che abbia mai giocato. Il problema muscolare? Non voglio rivelare troppo. A un certo punto, quello che ho preso, ha iniziato a funzionare. Dovrò prendere un’altra dose del farmaco. Se avessi perso il 2°, mi sarei potuto ritirare. Carlos è stato troppo esitante e io ho iniziato a muovermi meglio»