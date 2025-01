Australian Open, Djokovic salta l’intervista e lascia il campo infastidito: «Pretendo delle scuse». Elon Musk: «Ha fatto bene» – Il video

Dopo il match, il tennista pubblica un video sui social per spiegare la sua scelta: «Un giornalista sportivo australiano ha insultato me e i tifosi serbia»

Ha lasciato il campo tra le polemiche Novak Djokovic, dopo che oggi – domenica 19 gennaio – ha avuto la meglio in tre set contro il ceco Jiri Lehecka agli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista serbo si è rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nel post partita, limitandosi piuttosto a ringraziare il pubblico e tornare subito negli spogliatoi. Se qualche anno fa era stata la sua opinione controversa sui vaccini a guadagnargli i fischi del pubblico australiano, questa volta le ragioni dei suoi malumori sembrano essere completamente diverse.

La polemica per le frasi del giornalista australiano

Dietro la protesta di Djokovic ci sono infatti le frasi pronunciate da Tony Jones, famoso giornalista sportivo di Channel 9, che nei giorni scorsi ha fatto una diretta tv davanti a un gruppo di tifosi serbi, dicendo: «Bentornati al Melbourne Park, dove potete vedere i fan di Novak Djokovic. I cori sono davvero straordinari. Novak è sopravvalutato. Novak è un fallito, eliminatelo. Cavolo, sono contento che non mi sentano. Comunque, passiamo al tennis». La gag non è affatto piaciuta al tennista serbo, che oggi ha abbandonato il campo in fretta e furia e si è rifiutato di concedersi alla tradizionale intervista post partita.

Il video di spiegazioni

Più tardi, è stato lo stesso Djokovic a chiarire i motivi del suo gesto: «Un paio di giorni fa un giornalista sportivo famoso che lavora per Channel 9, il broadcaster ufficiale dell’Australia, ha preso in giro dei tifosi serbi e ha anche espresso insulti e commenti offensivi nei miei confronti. Non si è mai scusato pubblicamente né lo ha fatto Channel 9. Quindi, visto che loro sono il broadcaster ufficiale, ho deciso di non rilasciare interviste per Channel 9. Non ho niente contro Jim Courier né contro il pubblico australiano», ha detto Djokovic. Il suo video social di spiegazioni ha incassato l’appoggio di Elon Musk, che lo ha ricondiviso e ha aggiunto: «È molto meglio parlare direttamente al pubblico piuttosto che passare attraverso il filtro della negatività dei media tradizionali».

Foto copertina: EPA/James Ross | Novak Djokovic durante un match degli Australian Open, 19 gennaio 2025