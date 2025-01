Australian Open, Sinner fa ancora festa a Melbourne: battuto Zverev in finale, è al suo terzo Slam

È il primo italiano a riuscirci, a soli 23 anni. In Australia si disfa del tedesco in 3 set, ed è sempre più primo da solo in vetta al ranking Atp

Jannik Sinner vince nuovamente gli Australian Open, mantenendo il titolo conquistato per la prima volta nella scorsa edizione. Per il tennista azzurro è il terzo Slam in carriera, potendo vantare oltre alle vittorie in Australia anche gli Us Open 2024, e a 23 anni supera Nicola Pietrangeli come italiano più vincente nei tornei Major. «Una bellissima sensazione poter condividere questo trofeo con il mio team e la mia famiglia: proverò a convincere il coach Darren Cahill, visto che questo deve essere il suo ultimo Melbourne», le prime parole del numero 1 al mondo. E al suo avversario: «È stata una giornata difficile per te. Non smettere mai di credere in te stesso. Sappiamo tutti che sei un giocatore e una persona straordinaria. Presto potrai sollevare il tuo trofeo».

I problemi fisici affrontati negli ottavi di finale contro Rune sono stati superati nei match successivi e anche nella finale contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 nel ranking Atp proprio dietro l’italiano, Sinner ha mostrato il suo tennis veloce e potente. Sbarazzandosi in tre set dell’avversario, conquistando un break nel primo set e nell’ultimo set decisivi per la vittoria del punto, e aggiudicandosi anche il secondo set al tie break. L’unico momento di relativa difficoltà è stato proprio nel secondo, quando Zverev è stato a un passo dal pareggiare l’incontro. In generale però Sinner non ha avuto troppi problemi, rimanendo in controllo per tutto il match. Il risultato finale è stato 6-3, 7-6, 6-3 per Sinner, che si conferma campione degli Australian Open.