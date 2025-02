Sinner non va da Mattarella ma scia, a casa: il riposo del campione dopo gli Australian Open, tra scatti e saluti ai bambini

L'altoatesino beccato dai fan sugli impianti di Plan de Corones, non lontano da Sesto Pusteria

Dopo il bellissimo bis agli Australian Open, Jannik Sinner si sta godendo alcuni giorni di meritato relax sulle sue montagne, in compagnia dei suoi familiari. L’altoatesino non è andato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come invece hanno fatto alcuni suoi colleghi. Il numero uno al mondo è stato fotografato da un fan sugli impianti di Plan de Corones, non lontano da Sesto Pusteria, durante una giornata di svago. Il campione si è anche fermato a parlare con alcuni bambini della scuola di sci Kronplatz School.

Plan de Corones è uno dei luoghi del cuore di Sinner, dove ama trascorrere del tempo qui, a casa sua, per passare un po’ di tempo con i genitori e suo fratello. Tra risate in famiglia e qualche discesa con gli sci ai piedi. Dopo qualche giorno di relax l’azzurro farà rientro a Montecarlo per ricominciare gli allenamenti e prepararsi ai prossimi tornei.