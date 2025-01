Sinner non andrà al Quirinale, i problemi fisici dopo gli Australian Open: la decisione dei medici

Il campione azzurro non incontrerà Mattarella mercoledì dopo la vittoria allo Slam di Melbourne

Jannik Sinner non sarà presente alla cerimonia del Quirinale con la quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrerà il tennis italiano. Era già successo lo scorso anno, quando la presidenza aveva invitato i vincitori della Coppa Davis 2023 e la squadra azzurra aveva chiesto un rinvio a causa delle fatiche sui campi e di impegni già presi, e l’incontro c’era poi stato a febbraio. Mercoledì 29 gennaio Mattarella ha invitato nuovamente i vincitori della Coppa Davis 2024, di nuovo i campioni italiani e la Nazionale di tennis femminile che ha vinto la Bjk Cup. Sinner però non ci sarà. Dopo la recente vittoria a Melbourne degli Australian Open, dove il 23enne si è confermato campione per il secondo anno consecutivo, aveva preso tempo sulla sua presenza o meno: «Non lo so ancora, devo decidere». Per lui hanno poi deciso i medici. Le fatiche sui campi australiani hanno lasciato strascichi, Sinner se l’era vista brutta agli ottavi quando aveva accusato un malore contro Rune. Ora i medici che lo hanno visitato per i controlli di routine lo hanno trovato affaticato, e gli hanno consigliato riposo assoluto.

