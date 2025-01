La Lazio “licenzia” il falconiere Juan Bernabè dopo il video dell’intervento al pene

A far discutere è stata la condivisione delle immagini sui social da parte del 56enne, che da anni fa volare l'aquila Olympia nelle gare casalinghe dei biancocelesti

La Lazio ha risolto il contratto con il falconiere Juan Bernabè, che da anni è incaricato di far sorvolare l’aquila Olimpia nella gare casalinghe dei biancocelesti. La decisione è stata presa dalla società di Claudio Lotito dopo che il 56enne ha condiviso sui social le immagini dei risultati dell’intervento al pene a cui si è sottoposto. L’uomo, che ha due figli, già in passato è stato sospeso dopo esser stato sorpreso a inneggiare a Mussolini mentre faceva il saluto romano. Sabato 11 gennaio è stato operato dal chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini, che fa parte dello staff medico di Formello, nella Clinica Nuova Villa Claudia di Roma. Circa 30 anni fa, ricorda il Corriere, ha perso un testicolo dopo un incidente e pur affermando di non aver avuto problemi sessuali, si è voluto far impiantare una protesi peniena per superare un problema di vascolarizzazione. «La sessualità è il benessere della vita, non dovrò mai più prendere farmaci di nessun tipo», ha spiegato Bernabè. Le foto e i video del post-operatorio sono state condivise online e il falconiere si è giustificato: «Non c’è niente di male, è un organo come ne abbiamo tanti. Io credo che sia un’opzione che tutti gli uomini dovrebbero valutare. Avere una sessualità sana fa bene».

Il comunicato della Lazio sulla risoluzione del contratto con il falconiere

Non è bastato però per placare le polemiche. In un comunicato, la società si dice «allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del signor Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate» e pertanto ha «interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento». Bernabè è il “papà” di Olympia, l’aquila simbolo dei tifosi biancocelesti che viene fatta volare nello stadio Olimpico davanti al pubblico di casa. «Non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell’aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto», si legge nel comunicato, pur riconoscendo il «dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell’aquila nelle prossime gare casalinghe».