La passione di Claudio Lotito per la cultura, ricasca di nuovo tra le braccia di Morfeo in Senato – Il video

Non era soddisfatto e così dopo aver completato il circuito di 8 km riservato alla sua categoria, ha deciso di proseguire e completare quello ben più lungo di 42 km totali. Così di un bambino di 10 anni e originario di Pontecagnano Faiano (Salerno) si erano perse le tracce durante i “World skate games” che si sono svolti tra Pescara e Montesilvano. Per fortuna il piccolo è stato rintracciato, anche grazie alle immagini trasmesse dalla Rai come riferisce Ansa, da una volante a un chilometro e mezzo dal traguardo dei “grandi”. Tanta la paura, ma poi è arrivata la gioia una volta che il bambino ha completato la prova: «Davvero tanto spavento, ma per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi», hanno dichiarato i genitori.

L’episodio

Il piccolo della società Sportlab di Pontecagnano Faiano si era classificato 11esimo nel circuito di 8 km previsto per la sua categoria. Ma il bambino di 10 anni non si è fermato e ha continuato la sua corsa tanto che era addirittura dato per disperso. Il fuori programma ha mandato nel panico organizzatori e familiari che hanno atteso inutilmente per un’ora e mezza prima che venisse dato l’allarme. Il questore di Pescara, Carlo Solimene, ha schierato gli agenti della Polizia di Stato. Le forze dell’ordine sono stati aiutati dalle telecamere Rai che trasmettevano la gara. Così le autorità hanno potuto trovare il piccolo e con sorpresa hanno constatato che stava correndo la competizione degli adulti, lunga 42 km. Il bambino, affiancato dalla volante, ha chiesto agli agenti di proseguire e con il loro consenso ha quindi completato la competizione riservata ai professionisti. È stato l’unico nella sua categoria a completare anche la 42 chilometri. Al traguardo è stato accolto da un lungo applauso dei presenti e tra le lacrime della madre. La donna nel frattempo aveva rassicurato al telefono il marito e la sorella maggiore del piccolo che da casa attendevano aggiornamenti. «Ha avuto una forza straordinaria nel concludere l’intero percorso di 42 chilometri. Ringraziamo di cuore la Questura di Pescara, tutti gli agenti della Polizia di Stato, la società Sportlab, gli organizzatori della manifestazione e le tante persone che si sono subito attivate e ci sono state vicine fino al lieto epilogo», hanno dichiarato i genitori del bambino di 10 anni.

In copertina: Foto da Unsplash di Sven Brandsma