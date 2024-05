Claudio Lotito si riaddormenta (di nuovo) in Senato. E viene risvegliato da De Laurentiis – Il video

C’è cascato di nuovo, e sempre in quel di Palazzo Madama. Devono esser le comode poltrone, l’audio dei microfoni ma il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito (Forza Italia) non ha resistito e si è addormentato durante l’audizione in Senato tra i vertici della Serie A e il governo sulla situazione del calcio italiano. A svegliarlo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La scenetta non è passata inosservata a Fanpage:

Il senatore e presidente della Lazio Claudio #Lotito (#FI) si è addormentato durante l'audizione in Senato tra i vertici della Serie A e il governo sulla situazione del calcio italiano. Il senatore viene svegliato dal presidente del Napoli Aurelio #DeLaurentiis.



(video di… pic.twitter.com/4BtE96og8E

— Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) May 22, 2024

Il senatore non è nuovo ad addormentamenti. Specialmente durante le commissioni o sedute d’aula. I The Journalai, nota pagina Instagram, gli aveva chiesto, non molto tempo fa, perché accadesse così spesso. Specialmente quando parlava la collega e senatrice Licia Ronzulli. Lui nicchiò e rispose: «Non mi risulta».

