«Giovani pronti a morire in guerra per costruire la pace? Orgoglio italiano»: la deputata di Avs Piccolotti rispolvera il video con le dichiarazioni di Meloni da giovane

Piccolotti pubblica un vecchio filmato sui social: era il 2003, l'attuale premier difendeva l’intervento in Iraq. «Come allora, noi dalla parte della pace, loro dalla parte delle armi», commenta la deputata

«Grande tristezza ma anche grande orgoglio. Siamo scoprendo un’Italia che sognavamo da tanti anni. Non è un’Italia che scappa, ma un’Italia fiera e orgogliosa, fatta di tanti ragazzi che non pensano basti scendere in piazza con le bandierine colorate, ma che arrivano a sacrificare anche la propria vita». Sono le parole che Giorgia Meloni, allora 27enne esponente di Giovane Alleanza Nazionale, pronunciava in televisione nel 2003, commentando l’intervento militare italiano in Iraq accanto alle truppe americane del governo Berlusconi dell’epoca. Una vecchia intervista televisiva torna sui social dopo vent’anni. A rilanciarla è la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti, che in un post riflette sul suo primo dibattito televisivo: era il 2003, lei 22enne e ancora «emozionata» davanti alle telecamere; sull’altra poltrona, Giorgia Meloni, 27 anni, allora esponente dei giovani di Alleanza Nazionale.

La posizione di Meloni

«In questi giorni si è tornati a discutere di cambio di regime in Iran e a tanti è tornata in mente la guerra in Iraq del 2003», premette la deputata di Avs. Nel video, Piccolotti condanna l’operazione Antica Babilonia, la missione militare italiana a fianco degli Stati Uniti, definendola una scelta «illegale» e dannosa: «Scandaloso farla passare come un’operazione di pace», diceva allora. Nel confronto, Meloni esprimeva invece «grande orgoglio per un’Italia che non scappa con tanti ragazzi pronti a sacrificare la vita» per una missione militare. «Dopo tanto tempo, e tanta esperienza maturata, siamo ancora qua: noi dalla parte della pace e del diritto internazionale, loro dalla parte delle armi e della guerra», scrive oggi Piccolotti. A conclusione del post, la citazione di De Gregori: «Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai».