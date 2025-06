Spunta la pagina dedicata a Giorgia Meloni per le prossime elezioni: si chiama Giorgia 2027. Ma non si sa chi la gestisca

I follower aumentano giorno dopo giorno. La pagina ha da poco festeggiato con i propri seguaci il traguardo dei 100mila follower

Mentre nei palazzi istituzionali torna a farsi largo il fantasma di una possibile riforma della legge elettorale – un classico che rispunta ogni volta che un governo supera il giro di boa, anche se per ora è solo chiacchiera da corridoio – dal basso, invece, si comincia a fare sul serio. E con un pizzico in più di entusiasmo. Ormai da qualche settimana sta spopolando su TikTok, Instagram e Facebook una pagina dedicata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: si chiama Giorgia 2027. La mission della pagina è racchiusa già tutta nel nome, ma viene prontamente ribadita anche nella bio di Instagram: «Al fianco di Giorgia, oltre le elezioni del 2027». Per metterlo in chiaro.

I 100mila follower

La pagina funziona. I follower aumentano giorno dopo giorno, e velocemente. Proprio due giorni fa, il 25 giugno, hanno festeggiato con i loro seguaci il traguardo dei 100mila follower, pubblicando un post che diceva: «La community per Giorgia 2027 cresce sempre di più. Grazie per continuare a seguirci!». Nei commenti i classici «Grazie a te, presidente», «brava Giorgia», ma anche qualche apprezzamento internazionale «¡Guapa y brava!». Il solo profilo Ig riscuote più di 1900 seguaci al giorno con una percentuale di engagement sopra la media del 10%.

Il giallo su chi gestisce la pagina

E qui arriva il giallo perchè – come racconta anche il Messaggero – dietro questa pagina non si capisce bene chi ci sia. Non è una pagina improvvisata: i contenuti sono curati, i colori quelli tipici dei “Fratelli” – il blu istituzionale del partito, il tricolore italiano che fa capolino – le foto scelte con attenzione, le frasi studiate e inserite in grafiche accattivanti. Insomma, c’è sicuramente una mano esperta dietro, solo che non si sa ancora di chi. Il social media manager di Meloni ha già confermato al quotidiano romano di non essere dietro a questo profilo, e anche Gioventù nazionale – l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia – ha negato un coinvolgimento diretto.

La genesi

Le tre pagine non sono nate ex novo, ma sono state rinominate partendo da profili già esistenti. Il vero boom e rilancio, però, è arrivato all’indomani dell’intervista rilasciata dalla premier Meloni all’agenzia di stampa AdnKronos. Intervistata dal direttore Davide Desario il 2 maggio, Meloni ha tracciato i suoi progetti per il futuro: «Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso».