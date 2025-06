«Ho visto Meloni scodinzolare al vertice Nato…». La frase della senatrice M5s Maiorino: lo scontro in aula con Licia Ronzulli

Parte il rimprovero dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, che in quel momento presenziava l'aula. E dal Pd partono le proteste

È polemica per la frase usata da Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 stelle, per descrivere il via libera del governo italiano alla richiesta di Trump (e della Nato) di aumentare le spese militari fino al 5% del Pil nei prossimi dieci anni. «Ho visto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni scodinzolare» al vertice dell’Alleanza atlantica a L’Aja. Quest’espressione ha mandato su tutte le furie Licia Ronzulli, presidente di turno del Senato, che dopo l’intervento della senatrice pentastellata – durante la discussione sulla riforma per la separazione delle carriere – ha invitato a «non usare termini come “scodinzolare”» riferiti alla premier.

La protesta delle opposizioni

Il rimprovero di Ronzulli ha scatenato a sua volte le proteste delle opposizioni, che fanno notare come non spetti al presidente intervenire nel merito delle dichiarazioni dei parlamentari. «E invece io lo faccio – risponde Ronzulli – perché almeno quando presiedo io voglio che si abbia un minimo di rispetto». A questo punto è il capogruppo del Pd, Francesco Boccia, a intervenire e ribadire che non spetta alla presidenza «intervenire nel merito delle dichiarazioni delle opposizioni». Ronzulli, visibilmente irritata, comincia a conteggiare il tempo dell’intervento di Boccia già da queste battute, prima ancora che possa iniziare a parlare effettivamente della riforma per la separazione delle carriere.

Foto copertina: ANSA/Maurizio Brambatti | Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 stelle