L’appello di Bernabé a Lotito: «Un ultimo volo di Olimpia per la Lazio e Suor Paola». L’ira dei famigliari della religiosa: «Inopportuno» – Il video

Se il presidente della Lazio accetterà la proposta, l'ex falconiere lascerà l'alloggio nel centro sportivo di Formello dove è ancora barricato nonostante il licenziamento

Nuovo appello di Juan Bernabé, l’ex falconiere della Lazio, a Claudio Lotito a distanza di mesi dal suo “licenziamento” per aver condiviso sui social le immagini dei risultati dell’intervento al pene a cui si era sottoposto. In un video su Instagram, Bernabè – che sta scontando il “Daspo” ancora barricato nel suo alloggio del centro sportivo di Formello – ha chiesto a Lotito di ripensare alla risoluzione del contratto e far, così, tornare l’aquila Olimpia (simbolo dei tifosi biancocelesti) in occasione del derby di domenica 13 aprile: «Buongiorno Claudio – dice -. Anche se, viste le ultime settimane, non sarà il momento migliore per sentire la mia voce: verso il derby mi trovo a doverti dire questo. Sai che il rendimento della Lazio in casa è calato e la casualità vuole che sia calato da quando Olimpia non vola più», afferma l’ex falconiere. «Ho sentito le tue parole per suor Paola, sono parole che mi hanno toccato. Possiamo dedicare questo volo a Suor Paola, che come tu sai amava tanto Olimpia». In chiusura, la promessa: «Lascio questa finestra aperta, perché tu possa pensarci e prendere una decisione. Dopo anche io libererò Formello, ringraziando per il nobile gesto di avere “alzato le mani” rispetto alla situazione. Se è un no, lo rispetto perché capisco che non è un bel momento per noi. Grazie per l’attenzione».

«Inopportuno e doloroso»

Le parole di Bernabé – già in passato era stato sospeso dopo esser stato sorpreso a inneggiare a Mussolini mentre faceva il saluto romano – non sono affatto piaciute ai familiari della religiosa, grande tifosa della Lazio, morta il 1° aprile scorso. «Stop alla strumentalizzazione del nome di Suor Paola», scrivono l’associazione So.Spe. e la famiglia di Suor Paola. «La famiglia, in relazione alle recenti dichiarazioni pubbliche rese dal signor Juan Bernabé – ex falconiere della Lazio – desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la strumentalizzazione del nome di Suor Paola. Pur comprendendo l’importanza emotiva che alcuni eventi sportivi possono rivestire, riteniamo inopportuno e doloroso che il suo nome venga utilizzato in questo contesto», affermano. «Desideriamo sottolineare con fermezza che il ricordo e l’eredità spirituale di Suor Paola devono essere rispettati e mai usati in contesti divisivi o polemici», proseguono famiglia e associazione nella nota, che sottolinea come Suor Paola abbia «dedicato tutta la sua esistenza alla fede, alla solidarietà e al sostegno verso il prossimo, incarnando valori di unità, carità e speranza. La missione e i principi che hanno guidato Suor Paola in vita non possono essere accostati a situazioni di conflitto o a polemiche di alcun genere. Chiediamo con rispetto, ma con assoluta fermezza, che il nome di Suor Paola non venga più accostato a dispute o richieste personali che nulla hanno a che vedere con la missione e i valori da lei incarnati durante tutta la sua vita. Invitiamo chiunque, in particolare coloro che intendono citarla pubblicamente, a onorare la sua memoria mantenendo il riservo e il rispetto che le sono dovuti. Il nome di Suor Paola merita di rimanere al di sopra di polemiche e divisioni, nel ricordo luminoso di ciò che ha rappresentato e continuerà a rappresentare per tutti noi», conclude la famiglia.