Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAccoltellamentiFemminicidiLa SpeziaLiguriaViolenza sulle donne

Femminicidio a La Spezia, madre di sei figli uccisa dall’ex marito: il braccialetto elettronico era guasto da dieci giorni

14 Agosto 2025 - 08:48 Alba Romano
embed
femminicidio la spezia
femminicidio la spezia
Tiziana Vinci, 54 anni, è stata raggiunta dall'ex marito nella villa in cui stava lavorando. Il dispositivo dell'uomo riscontrava malfunzionamenti da 10 giorni e il Gps della donna non è stato ancora ritrovato

Era sottoposto alla misura del braccialetto elettronico e aveva anche il divieto di avvicinamento, ma questo non ha impedito a Umberto Efeso, 57 anni, di raggiungere la moglie nella villa in cui stava lavorando e accoltellarla tre volte. «Buongiorno, ho ucciso la mia ex moglie. Sto andando a costituirmi alla stazione dei carabinieri di Ceparana», con questa telefonata agghiacciante l’uomo ha messo fine alla sua fuga durata appena un’ora dopo aver colpito a morte Tiziana Vinci, 54 anni, madre di sei figli, collaboratrice domestica. L’uomo, autotrasportatore, ieri mattina si è presentato nella villa di un imprenditore dove Vinci lavorava. In passato aveva fatto lì il tuttofare: nessuno si è insospettito della sua presenza. L’ha raggiunta, hanno litigato, poi lui ha estratto un coltello a serramanico e l’ha colpita più volte, all’addome, allo sterno e al fianco. Una collega, attirata dalle urla, ha assistito alla scena e dato l’allarme. Per Tiziana non c’è stato nulla da fare.

Il braccialetto elettronico non funzionante

Lo scorso maggio la donna aveva lasciato la casa di famiglia a Piana Battolla per trasferirsi a La Spezia da uno dei figli, stanca di litigi, maltrattamenti e dell’ossessivo controllo dell’ex marito. A giugno lo aveva denunciato: era scattato il Codice rosso e Efeso era stato obbligato a indossare il braccialetto anti-stalking. Un mese dopo era arrivato anche l’ammonimento del questore a non avvicinarsi. Quel dispositivo, però, da dieci giorni funzionava male. I carabinieri, accortisi delle anomalie, avevano «prontamente segnalato» il problema alla società incaricata della manutenzione. Ma non era stato né riparato né sostituito. Non è stato ritrovato neanche il dispositivo con GPS che viene fornito alle vittime per avvisarle dell’avvicinamento del persecutore. Si indaga per capire se Tiziana non lo avesse con sé o se l’omicida lo abbia fatto sparire.

Il dolore dei figli: «Eravamo sicuri che fosse protetta»

«Perché è arrivato fin qui? Come è potuto entrare? Non avrebbe dovuto restare lontano?» si sono chiesti, sconvolti, i sei figli della donna. «Nessuno di noi credeva che potesse succedere una tragedia simile… eravamo così sicuri che fosse protetta». Alcuni hanno accusato un malore appena giunti sul luogo del delitto. La separazione dei genitori era stata difficile e visibile a tutti nella piccola comunità. I servizi sociali erano intervenuti, Tiziana aveva chiesto aiuto. La famiglia si era illusa che la distanza e le misure di protezione fossero sufficienti. Non lo sono state.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

2.

Monopoli, chiede al gestore del lido di portare un panino per il figlio celiaco ma lui pone una serie di condizioni: «Inaccettabile chiedere il permesso»

3.

Va in vacanza con la famiglia e gli occupano la casa. Fermati, confessano: «Volevamo restarci solo fino al ritorno del proprietario»

4.

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

5.

Punta un coltello a una 80enne per derubarla ma lei non ha nulla da dargli, lui la violenta e la porta a prelevare: fermato un 26enne evaso dai domiciliari

leggi anche
strangolata Monza 34enne
ATTUALITÀ

Uccide l’ex a coltellate e si consegna ai carabinieri. Aveva il braccialetto elettronico, ma nessun allarme

Di Ugo Milano
Mark Samson e Francis Kaufmann
ATTUALITÀ

Francis Kaufamann evitato da tutti i detenuti, in carcere trova un amico: Mark Samson. Perché parlano solo tra loro, l’aiuto sull’avvocato

Di Giovanni Ruggiero
villa pamphili trolley charles francis kaufmann anastasia trofimova andromeda
ATTUALITÀ

Villa Pamphili, si aggravano le accuse contro Kaufmann: «Anastasia Trofimova uccisa per strangolamento»

Di Alba Romano