Alessandro Basciano, arriva finalmente il braccialetto elettronico per l’ex dj accusato di stalking: per mesi si era rifugiato alle Canarie

Accusato di stalking dalla ex Sophie Codegoni, il 35enne si è presentato in commissariato a Milano. Lo scorso aprile la Cassazione ha confermato per il dj il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna e il divieto di comunicazione con lei

È stato finalmente applicato, dopo tre mesi e mezzo di attesa, il braccialetto elettronico al dj Alessandro Basciano. Il 35enne, accusato di stalking nei confronti della ormai ex compagna Sophie Codegoni, aveva tentato di sottrarsi al divieto di avvicinamento (divenuto definitivo il 30 aprile) meno di due settimane fa, dichiarandosi residente nelle Isole Canarie. Questa mattina si è invece presentato in commissariato a Milano.

Il braccialetto mancante per Alessandro Basciano

Alessandro Basciano era stato arrestato nel novembre 2024 dopo le denunce per stalking presentate dalla ex compagna, ma meno di 48 ore dopo era stato scarcerato. La procura di Milano aveva presentato ricorso al tribunale del Riesame, che aveva stabilito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna. La Cassazione aveva confermato la decisione del Riesame lo scorso 30 aprile, disponendo anche l’applicazione del dispositivo elettronico. Non essendoci però braccialetti disponibili, l’applicazione era stata rimandata. Al primo appuntamento che gli era stato fissato il 6 agosto, Basciano non si era presentato, rischiando così gli arresti domiciliari come previsto dalla misura in caso di rifiuto a indossare il dispositivo.

Le accuse di Sophie Codegoni e il divieto di avvicinamento

La vicenda giudiziaria era partita con la denuncia presentata da Sophie Codegoni nel dicembre 2023. La modella 23enne, conosciuta da Basciano durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha accusato l’ex compagno di comportamenti persecutori. Durante l’audizione con gli inquirenti, Sophie Codegoni ha confermato le accuse mosse contro l’ex compagno, ribadendo di aver subito «minacce e insulti anche via chat». La modella ha inoltre precisato di non aver mai ritirato la querela presentata nel dicembre 2023 e di non avere intenzione di farlo. Lo scorso aprile la Cassazione ha confermato per il dj il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna e il divieto di comunicazione con lei.